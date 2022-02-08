اليوم السابع
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فرنسا تناقش إعادة فتح الملاهى الليلية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:51 م
فرنسا تناقش إعادة فتح الملاهى الليلية الملاهى الليلية - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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يناقش مجلس الوزراء الفرنسي إمكانية إعادة فتح الملاهى الليلية  وتوسيع قطاع المطاعم والثقافة، على الرغم من وجود فرصة جيدة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل أكبر قليلاً، ولكن لا يُتوقع حدوث مشاكل كبيرة في المستشفيات،  وهذا هو سبب رغبة الحكومة في الاسترخاء الأسبوع المقبل، وفقًا لتقرير دي تليخراف ونيوسور .
 
وتشمل عمليات الاسترخاء المحتملة إعادة فتح المطاعم الليلية وتوسيع ساعات العمل وأعداد الزوار في قطاع المطاعم والثقافة، بالإضافة إلى ذلك ، سينظر مجلس الوزراء في إدخال سياسة G1 وتوسيع ممر كورونا.
 
ومع ذلك ، فإن OMT ، التي تقدم المشورة لمجلس الوزراء بشأن هذه الأنواع من الخيارات ، لم تصدر توصياتها بعد، و سيناقش مجلس الوزراء الخيارات فقط بعد أن يصدر OMT نصيحته.
 

فرنسا

كورونا

الملاهى الليلية

رفع القيود

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