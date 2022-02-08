طقس مشمس شتوى دافئ على كافة أنحاء بورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة بورسعيد ، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية التي تشهدها المحافظة.

وشهدت محافظة بورسعيد، طقسا مشمسا شتويا دافئا على كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، مما سمح بممارسة كافة الأنشطة التي تتميز بها بورسعيد من صيد وتجارة وغيرهما.

واستمر صيادوا بورسعيد في ممارسة رحلاتهم اليومية داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، وتسير حركة الملاحة بشكل طبيعي بمجرى قناة السويس الملاحي، وكذلك العمل في موانئ المحافظة شرقاً وغرباً.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الارتفاع الطفيف لليوم الثانى على التوالى فى درجات الحرارة.

وجاءت درجات الحرارة المسجلة طبقا لمحطات رصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية: القاهرة 21 درجة، الأسكندرية 19 درجة، مطروح 20 درجة، بورسعيد 19 درجة، الإسماعيلية 21 درجة، أسيوط 20 درجة، الأقصر 22 درجة، أسوان 23 درجة، أبو سمبل 21 درجة، الغردقة 23 درجة، شرم الشيخ 24 درجة، سانت كاترين 16 درجة، مرسى علم 23 درجة، الطور 21 درجة.

