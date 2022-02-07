شحن 3060 طن صودا كاوية وتداول 27 سفينة فى موانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الإثنين، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3060 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.