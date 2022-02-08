طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وبارد نسبيا بالبحرين

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة قد تخللها سحب رعدية ممطرة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة قد يصل إلى 60كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا الى غائم جزئيا بوجه عام، ومائلا للبرودة نهاراً وباردا ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 55 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً.

الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إن الطقس اليوم بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، خلال الليل.

أما في النهار فهو معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة، ودرجة الحرارة الصغرى: 09 °ﻡ