اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة إماراتية: تونس عانت كثيرا من تسلط الإخوان على مفاصل الدولة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:55 م
صحيفة إماراتية: تونس عانت كثيرا من تسلط الإخوان على مفاصل الدولة الرئيس التونسى قيس سعيد
أبوظبى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدثت صحيفة الخليج الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن معاناة الرئيس التونسى قيس سعيد منذ تولية رئاسة البلاد فى أكتوبر2019 من تسلط جماعة الإخوان على مفاصل الدولة التونسية، وتحكّمها بالسياسات العامة الداخلية والخارجية.، وكان يرى ويتابع كيف تحولت بلاده إلى غابة من الفساد والمحسوبيات والسقوط في مهاوي الفقر والبطالة والعجز الاقتصادي وضعف بنية الدولة وانهيار الخدمات، ومحاولة ربط تونس بمحاور إقليمية مشبوهة، إضافة إلى وتصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف.
 
وقالت في افتتاحياتها تحت عنوان"تقليم أظفار الإخوان" إن الرئيس التونسي كان يراقب كل ذلك، ويصبر وينتظر لعل الأمور تتحسن، وتعود "حركة النهضة" عن تغوّلها أو تعيد حساباتها وتتراجع .. لكن عندما أدرك أن لا أمل في ذلك، وأن الحركة الإخوانية ماضية في غيّها، تحرك لإنقاذ البلاد من قبضة التسلط مستنداً إلى التأييد الذى منحه إياه الشعب التونسي باعتباره مؤتمناً على الدستور وعلى سيادة واستقلال البلاد.
 
وأضافت أن قرار الرئيس التونسي الأخير بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتباره "في عداد الماضي"، لدوره في بيع المناصب، ووضع القضاء في خدمة الولاءات الحزبية الإخوانية، والتستر على الإرهاب، جاء حماية لسير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، باعتبار أن العدل هو أساس الحكم، وأن تقدم المجتمعات لا يتحقق إلا بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصيانة القانون والحقوق.
 
وأشارت إلى أن هناك شبهات في دور المجلس الأعلى للقضاء طوال سنوات خضوعه لجماعة الإخوان فى التستر على جرائم وعمليات إرهابية كان لحركة النهضة دور بارز فيها، مثل اغتيال المناضلين محمد البراهمي وشكري بلعيد عام 2013،وكانت أصابع الاتهام تشير إلى دور الجهاز السري للحركة في عمليتي الاغتيال، وتحديداً إلى المسؤول عن الجهاز الذي كان اعتقل في الخامس من يوليوالماضي.

صحيفه الخليج الاماراتيه

تونس

الرئيس التونسى قيس سعيد

الاخوان

جرائم الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الخليج الإماراتية": إصلاح ما أفسدته جماعة "الإخوان" في تونس لن يكون أمراً يسيراً

الجمعة، 07 يناير 2022 02:43 م

صفعة أمريكية لـ"فلول جماعة الإخوان" فى تونس.. واشنطن ترحب بقرارات "الجدول الزمنى" للإصلاح السياسى.. وتؤكد: تحركات الرئيس قيس سعيد تحدد مسار الانتخابات.. ونتطلع لعملية إصلاح تشمل أصوات المجتمع المدنى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:30 م

حركة النهضة من السلطة للإرهاب.. توقعات بقيام إخوان تونس بأعمال عنف.. دراسة حديثة: مصطلح راشد الغنوشى "الإسلام الغاضب" ضوء أخضر لتنفيذ هجمات إرهابية.. وتؤكد: انفجار "النهضة" من الداخل يفرخ تنظيمات مسلحة

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 06:00 ص

حركة النهضة تستقوى بشركات علاقات عامة دولية لتحسين وجه التنظيم.. دراسة حديثة تكشف: إخوان تونس يمولون مؤسسات إعلامية أمريكية لتشويه قرارات قيس سعيد.. وباحث: أسلوب الجماعة منذ أيام حسن البنا

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة