شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت إدراة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات بالتنسيق مع مسئولو الأحياء، لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع، واستهدفت حملة مناطق الوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية، وبولاق الدكرور، أسفرت عن تحرير وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية والمقاهي العشوائية، والباعة التجارية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، واستاندات وحواجز حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ قرار بشأنها من جانب الجهة المختصة،وأخطرت النيابات للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.