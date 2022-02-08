رمضان عبد الرازق بعد استجابة الرئيس السيسى لاستغاثته: حفظك الله سندا لنا

إبراهيم حسان

أعرب رمضان سيد عبد الرازق، صاحب نداء الاستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باستجابة رئيس الجمهورية إلى حالة أبنائه بعد توجيه استغاثة له على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنه يعول ثلاثة الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلا: "أود أن أوجه الشكر لسيادة الريس عبد الفتاح السيسي، وأقول له حفظك الله درعا وسندا وداعما لقادرون باختلاف، الذين يعيشون عصرهم الذهبي في وجود فخامته.. الرئيس السيسي الإسلام يتجسد في شخص".

أضاف عبد الرازق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن أبنائه متابعين جيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من نصحوه بتوجيه استغاثة لرئيس الجهورية، قائلا: "وجهت الاستغاثة أول أمس ليلا وخلدت إلى النوم، وجاءت الاستجابة على الفور صباحا من سيادته".

وتابع: "تمنيت مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، خلال زياراته للأسمرات، ولكن لم يحالفني الحظ، وتفاجأت بتليفون من وزارة الصحة باصطحاب أبنائي من ذوي الهمم إلى المستشفى بتوجيهات من رئاسة الجمهورية لعمل اللازم معهم".

وفي لفتة إنسانية، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الحمهورية لمناشدة المواطن رمضان سيد عبدالرازق (47) عاما ويعمل حارس أمن بإحدى المؤسسات ويعول أسرة تتكون من 6 أفراد، ثلاثة من الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان المواطن رمضان سيد عبدالرازق، قد وجه مناشدة لعلاج أبنائه الذين يعانون من عدد من الأمراض وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج، حيث تعانى ابنته الكبرى دنيا رمضان (21 عاما) من ضعف في السمع، وعصب العين وتحتاج إلى عملية زرع قوقعة، وابنه سيد (19عاما) ويعانى من ربو شعبى وثقب في القلب وقصور في وظائف الرئة، ونجاة عمرها (11 عاما) بالصف الخامس الابتدائى، وتعانى من كهرباء زائدة فى المخ، وإفراط زائد في النمو .

على الفور، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعلاج أبناء المواطن رمضان سيد عبدالرازق على نفقة الدولة، وتم نقلهم بواسطة سيارتين إسعاف مجهزة لمستشفى معهد ناصر لإجراء الفحوصات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة .

كما وجه الرئيس السيسى بتوفير كافة احتياجات الأسرة وتقديم الدعم اللازم لكى تحيا الأسرة حياة كريمة، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات

تمثلت في الآتى:

- قيام وزارة التضامن الاجتماعى باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأبناء المرضى والحصول على نسبة العجز المقررة .

- قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستخراج بطاقة تموين للمواطن .