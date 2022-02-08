رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على قانونين ورفض تعديلات قانون التعليم

كتبت نور على

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة لمجلس النواب معلنا ان الجلسة القادمة تعقد الساعة الحادية عشر صباح غدا الأربعاء.

يذكر أن المجلس وافق اليوم على مشروعى قانونين ورفض مشروع قانون حيث وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، نهائيا كما وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري الذي من شأنه إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وورفض المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.