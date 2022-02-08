رحلة مسجل خطر تنتهي قبل ترويجه مخدر الحشيش على عملائه في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على مسجل خطر، بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها بين عملائه من المتعاطين بمنطقة الوراق، واعترف المتهم بترويج المضبوطات بمحيط مسكنه، وتخزين الحشيش بشقته، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تم القبض على المتهم، بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالمواد المخدرة، وترويج الحشيش المخدر بين عملائه بمحيط مسكنه.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب إعداد كمين له، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويج الحشيش بين عملائه بمحيط مسكنه، مشيرا إلى أنه يخزنها بمسكنه لحين التواصل مع زبائنه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.