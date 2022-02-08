رئيس وزراء هايتى يرفض مطالبة المعارضة باستقالته

وقال "هنري" حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "الوضع في البلاد خطير للغاية".. داعيا إلى عدم إهدار الوقت.

وأوضح أنه لا أحد لديه السلطة أو الحق في عقد اجتماع في فندق أو في الخارج لاتخاذ قرار من خلال لجنة مصغرة من سيكون رئيس أو رئيس حكومة، كما حث على إجراء حوار.

واضافت القناة أن كلمة رئيس الوزراء تأتي بعد يوم متوتر من الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة للمطالبة بحكومة جديدة بموجب اتفاق مونتانا وهي مبادرة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية لإخراج البلاد من مأزق حيث خرج مناهضو "هنري" إلى الشوارع أمس الاثنين للمطالبة بالعدالة فيما يتعلق باغتيال رئيس البلاد، "جوفينيل مويس" العام الماضي.

يذكر أن الوضع الأمني والإنساني تدهور في هايتي عقب اغتيال الرئيس "جوفينيل مويس" في يوليو عام 2021، وبعد زلزال أغسطس من نفس العام الذي أودى بحياة أكثر من 2.2 ألف شخص.