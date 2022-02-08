رئيس جامعة طنطا يكرم العباقرة.. ويؤكد: نموذج مشرف لطلاب الغربية

الغربية - مصطفى عادل

كرم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا طلاب الجامعة المشاركين بمسابقة «عباقرة» الجامعات المصرية للموسم الرابع، بعد خروجهم من التصفيات النهائية، مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لطلاب الغربية، مطالبًا إياهم بالاستمرار فى التفوق والتميز.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الشهرى لمجلس جامعة طنطا، والذى ترأسه الدكتور محمود ذكى، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، وممثلو اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين في كافة المجالات والأنشطة، خاصة المشاركين بمسابقة عباقرة الجامعات، بعد فوزهم بكأس المنافسة النهائية بمسابقة "العباقرة" على مستوى الجامعات المصرية موسمين على التوالي.

شمل التكريم كلًا من ‏إسلام مصطفى النويهي (كلية الهندسة)، و‏إسراء محمد عبدالغني (كلية الطب)، ‏ومحمد شادي محمد يحى (كلية طب الأسنان)، ‏وأحمد جمال عبد الفتاح (كلية الطب)، ونجوى السيد راضي (كلية الطب)، ‏ومودة محمد مدكور (كلية الطب)، ووعد ثروت السيد أبو زهرة (كلية التربية)، ومحمد ابراهيم محمد الجندى (كلية الهندسة).

فى السياق ذاته، أشاد رئيس الجامعة بلجنة الإشراف على الطلاب، والتى ضمت محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير النشاط الثقافى، ومحسن رشاد «مشرف».