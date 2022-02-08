رئيس جامعة بورسعيد يفتتح فاعليات معسكر "قادرون باختلاف"

بورسعيد - محمد عزام

افتتح الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، معسكر "قادرون باختلاف"، والمقام بالمدينة الرياضية، وذلك بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بورسعيد، وفي إطار اهتمام جامعة بورسعيد بأبنائها الطلاب القادرون باختلاف.

وانطلق المعسكر، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية.

شارك في المعسكر، الطلاب القادرون باختلاف من جامعة بورسعيد ونادى التثقيف الفكري بمديرية الشباب والرياضة، وتضمن اللقاء العديد من الأنشطة الترويجية والتثقيفية وورش عمل من الهلال الأحمر ببورسعيد عن الإسعافات الأولية.

ورحب رئيس الجامعة، بالحضور مقدما الشكر للقائمين على المعسكر، ومؤكدا على حرص إدارة وقيادة الجامعة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف خدمة ورعاية أبنائنا الطلاب القادرون باختلاف وذلك لاعتزازنا بهم باعتبارهم قوة ناعمة مضافة للجامعة شرفوا الجامعة في الكثير من المحافل داخل وخارج الوطن.



احدي المشاركات البطولات



بعض المشاركين



تكريم أبطال قادرون باختلاف



تكريم إحدى البطلات



جانب من تكريم قادرون باختلاف



قادرون باختلاف



لقطة جماعيه ل معسكر قادرون باختلاف



معسكر قادرون باختلاف

كما قدم الشكر، لجمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد ونادى التثقيف الفكري لتقديم خدماتهم لإنجاح المعسكر، وفى نهاية المعسكر كرم رئيس الجامعة، الطلاب المتميزين من القادرون باختلاف الذين شرفوا الجامعة: الطالب احمد عبد الناصر ثالث جامعات العاب قوى، الطالب محمد طه ثاني جامعات العاب قوى، الطالب خالد على ثاني الجامعات رفع أثقال، الطالبة فاطمة النجار أول الجامعات رفع أثقال.