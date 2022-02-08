رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات المشروعات الجار تنفيذها خاصة من المواسير

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها، وخاصة المواسير، وغيرها، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة الجهود الخاصة بزيادة حجم الانتاج من المواسير التى يتم استخدامها فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية "مياه – صرف- غاز طبيعى"، وذلك بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير، فى ظل تنامى مشروعات قطاع التشييد والبناء، وكذا تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على توفير المواد الخام الداخلة فى تصنيع المواسير، وزيادة قدرات التصنيع المحلية.

وأشار وزير البترول، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على توفير المواد الخام المطلوبة لصناعة المواسير، وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، إلى جانب زيادة خطوط الإنتاج، وذلك بهدف الوفاء بالالتزامات المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فى ظل ما نشهده من طفرة كبيرة فى تنفيذ هذه المشروعات التى تتطلب مضاعفة حجم الانتاج من مواسير البولي ايثيلين على وجه الخصوص، المستخدمة فى مشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحى، أو الغاز الطبيعى، منوهاً إلى أنه يتم أيضاً التنسيق مع الجهات المعنية لاستيراد الكميات التى قد يكون هناك احتياج إليها.

من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس، سعي الهيئة الدائم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى، الجارى تنفيذها حاليا وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على زيادة الكميات المصنعة من المواسير، المستخدمة فى تنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب اقامة المزيد من خطوط الانتاج والتوسعات فى المصانع القائمة، تلبية للطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جهود الهيئة لزيادة حجم المنتج من مواسير البولي ايثيلين، موضحاً أنه تم التعاقد على توريد خطوط انتاج جديدة ليصل حجم الانتاج الى 79 ألف طن سنويا نهاية العام المالى 2022 / 2023، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الأخيرة انتاج وتوريد ولحام واختبار مواسير بأقطار وضغوط مختلفة للمشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة بكميات تصل إلى 128 ألف طن.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة ومتابعة خطوط الإنتاج الخاصة بمواسير البولى ايثيلين، ومن ذلك ما يتعلق بالتغذية الآلية للخام، والتحكم فى التشغيل وجودة المنتج، ومتابعة الأعطال، والتحكم الآلى فى الضغوط لنفس القطر بدون توقف الخطوط.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع كذلك مع المصانع التابعة للقطاع الخاص المنتجة لمواسير البولي ايثيلين، لمتابعة خطط انتاج هذه المصانع، والمقترحات الخاصة بتوسعاتها خلال الفترة القادمة، بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير، إلى جانب العمل فى الوقت ذاته على تأمين وتوفير الاحتياجات من المواد الخام.