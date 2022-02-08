اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الحكومة الجزائرية يصل إلى تونس لبحث آفاق تطوير العلاقات المشتركة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:45 م
رئيس الحكومة الجزائرية يصل إلى تونس لبحث آفاق تطوير العلاقات المشتركة رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن
تونس (أ ش أ)

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وصل إلى تونس اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ64 لأحداث ساقية سيدى يوسف بولاية الكاف التونسية الحدودية، وبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية.
 
وكان في استقبال عبد الرحمن عند وصوله إلى ولاية الكاف رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.. ويرافق رئيس الحكومة الجزائرية، خلال هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق. 
 
وتقع ساقية سيدى يوسف على الحدود الجزائرية-التونسية على الطريق المؤدّي من مدينة سوق أهراس في الجزائر إلى مدينة الكاف بتونس، وتعود أحداثها إلى 8 فبراير 1958، عندما قصف الجيش الفرنسي قرية ساقية سيدي يوسف الواقعة في الحدود الجزائرية التونسية كرد فعل للدعم التونسي للثورة الجزائرية، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء الجزائريين والتونسيين

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