خارجية روسيا: أى عقوبات محتملة على بلادنا ستنعكس سلبا على الدول الغربية نفسها

وقال بانكين في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يسعنا إلا أن نعبر عن أسفنا، والتأكيد على العواقب السلبية، التي لا مفر منها، على من يقومون بفرض قيود صارمة علينا من دول الغرب".

وأضاف: "نحن نفهم جيدا أنه في حال التفكير بعقلانية، فهذا التطور ليس في مصلحة أي من الأطراف"، مشيرا إلى أن بلاده تدرك أيضا أن لا أحد من الجانبين الروسي أو الغربي مهتم بمثل هذا التطور بشرط أن يكون كلاهما عقلانيا.

وأكد بانكين أن بلاده تعتبر التهديدات المتكررة بفرض عقوبات عليها تمثل فهما معكوسا للمعلومات بخصوص روسيا، بما في ذلك من خلال منظور قضية أوكرانيا.

يُذكر أن مسودة عقوبات الكونجرس الأمريكي تقترح عقوبات على روسيا، وعلى الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، وجميع أعضاء مجلس الوزراء الروسي.. وتشمل العقوبات المحتملة رجال أعمال روس، وكذلك ألينا كابايفا، البطلة الأولمبية ورئيسة "المجموعة الوطنية الروسية للإعلام".