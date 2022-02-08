اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:37 ص
أكرم القصاص
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حياة كريمة ببنى سويف.. مدارس وإسعاف ومجمعات خدمية وزراعية بقريتى طنسا وقمبش

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. مدارس وإسعاف ومجمعات خدمية وزراعية بقريتى طنسا وقمبش نائب محافظ بنى سويف يتفقد قرى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى مركز ببا تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر، حيث تشهد قريتى طنسا وقمبش التابعتين لمركز ببا تنفيذ المجمعين الخدميين، اللذين يشرف على تنفيذهما الجهاز المركزى للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى مركز ببا، حيث تضم المجمعات (مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، مكاتب بريد، وحدات للتضامن الاجتماعي، مكاتب تموين، شهر عقاري).

كما تشهد قرية طنسا تنفيذ مشروع وحدة إسعاف طنسا بنى مالو "إنشاء جديد"، والتى يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وتضم 2 سيارة "نموذج  كبير" لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات ألفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ ،للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وتشهد قرية قمبش مشروع المدرسة الرسمية للغات بقمبش "إنشاء جديد"، والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيه على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً بواقع "2 رياض أطفال و6 فصول ابتدائى و3 إعدادى و3 للثانوى العام" .

 


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