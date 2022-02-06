اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. تدعيم شبكات مياه الشرب بقرية هلية وإنشاء محطة الفقاعى

الأحد، 06 فبراير 2022 08:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. تدعيم شبكات مياه الشرب بقرية هلية وإنشاء محطة الفقاعى مشروعات حياة كريمة بمركز ببا
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى مركزى ناصر وببا بمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنه يجرى العمل فى مشروعات "إنشاء محطة مياه الفقاعي، توسعات محطة مياه كفر ناصر لخدمة القرى التابعة لهم".

وأضافت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، لليوم السابع، أنه يجرى العمل فى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية هليه بمركز ببا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفى سياق منفصل تشهد قرى مركز ببا إنشاء 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا، قمبش، طنسا، هلية، صفط راشين، قمبش"، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع"مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري"، بهدف التيسير على أهالي المجلس القروى.


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