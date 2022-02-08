اليوم السابع
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حصر مشروعات مقترح تنفيذها بالمرحلة الثانية من حياة كريمة بالواسطى شمال بنى سويف

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:55 م
حصر مشروعات مقترح تنفيذها بالمرحلة الثانية من حياة كريمة بالواسطى شمال بنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن حياة كريمة في مرحلتها الأولى، وكذلك الوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل، وكذلك سرعة حصر احتياجات القرى وتوفير الأراضي للمشروعات المقترح تنفيذها بقرى مركز الواسطى وبني سويف والفشن، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، مشدداً على أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية ذات الصلة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، اجتمع المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى برؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات لتكثيف الجهود في حصر احتياجات القرى ومتطلباتها وتحديد مشروعات البنية التحتية والأبنية الخدمية لتطوير القرى، والمزمع تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها القادمة لتغيير واقع الريف المصري للأفضل.

ومن ناحية أخرى، جرت متابعة استقبال المواطنين بمركز شباب أبو صير الملق للحصول على جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.


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