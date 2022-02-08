حبس زوجة و2 آخرين 4 أيام بتهمة قتل زوجها فى قنا

قنا: صابر سعيد

قررت النيابة العامة بفرشوط حبس المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته بالقائها في الزراعات بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

كانت قد باشرت النيابة العامة بفرشوط التحقيقات برئاسة المستشار أنور البطش، رئيس نيابة فرشوط الجزئية، والمستشار أحمد عبدالعظيم، وكيل النائب العام، ومحمد فرج خليفة، وكيل النائب العام، وعمرو أبوشنيف، وكيل النائب العام، بمعاونة كلا من شنوده فهمي، رئيس القلم، وحازم نورالدين وجابر الشيخ، سكرتير أول تحقيق، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط احمد.م.، 24 عاما، ومصطفى. ع، 19 عاما، واسراء.ش.، 22 عاما، وذلك بتهمة قتل المجني عليه زوجها بمساعدة المتهم الثاني لوجود علاقة غير شرعيه مع الأول.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز فرشوط شمالي قنا، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة شاب بها طعنات داخل زراعات، بعد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بالعثور على جثة كريم. ح، 28 عاما، بها طعنات متفرقة بالجسد، داخل زراعات بفرشوط.