تفريغ 1327 طن رخام وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة RANI وجنسيتها كاميرون ويبلغ طولها 73 مترا والغاطس 5.4 متر، وذلك لتفريغ 1327 طن رخام بالميناء.



وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.