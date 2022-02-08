تعرف على آليات العمل بالأوكازيون الشتوى 2022

كتب ـ مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل فى الأوكازيون الشتوى ويستمر لمدة شهر فى مختلف المحافظات لتخفيض أسعار المنتجات.

وينشر "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الأوكازيون الشتوى 2022 وكيفية الاستفادة من عروض التخفيضات الخاصة به:

1 يجب أن تحصل المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة بالأوكازيون على موافقة مديرية التموين.

2- المحلات التجارية المشاركة لها الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع شرط أن يكون التخفيض حقيقيا والسلع المعروضة جيدة.

3- الجهات المشاركة فى الأوكازيون يجب أن تعلن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشتري التأكد من حقيقة التخفيض.

4- تتولى وزارة التموين تشكيل مجموعات عمل للمرور بشكل مستمر على المحلات المشاركة للتأكد من جدية العروض وتخفيضات الأسعار.

5- يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية من خلال جهاز حماية المستهلك على رقم 19588.