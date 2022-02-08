تطهير ونزع حشائش 14 ترعة ومصرفا بإدكو ورشيد والمحمودية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها، وكذا التنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الري والصرف لأعمال الإحلال والتجديد وتطهير ورفع المخلفات أولاً بأول، وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها، وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وصرح المهندس محمد هلال- مدير المديرية أنه تم خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتي 25 يناير

متابعة:

* اعمال التطهيرات ونزع الحشائش لكل من ترعة البابلي - ترعة المنشاوية - ترعة النوسا - ترعة سواقي الحديد بهندسة ري المحمودية

* أعمال التطهيرات و نزع الحشائش لكل من ترعه الفؤاديه - ترعه الملقه - ترعه الرشيديه بهندسة رى رشيد

* أعمال التطهيرات و نزع الحشائش لكل من ترعة إمتداد هللوته - ترعة التسعمائه - ترعه الشرقيه ادكو - ترعه البريه 2 - البرنسيسه البريه - ترعه الطلمبات فرع بهندسة رى إدكو

* تطهير مصرف ابو مسعود بهندسة رى إدكو