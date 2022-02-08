اليوم السابع
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رفع ناتج تطهير الترع والمخلفات من على جانبى طريق الزقازيق / أبو حماد

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:21 م
رفع ناتج تطهير الترع والمخلفات من على جانبى طريق الزقازيق / أبو حماد جانب من إزالة المخلفات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع وإزالة ناتج تطهير الترع والمخلفات،  من علي جانبي طريق الزقازيق / أبو حماد لإعادة الوجه والجمالي و الحضاري للطريق العام أمام مواطنيها وزائريها.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ،شنت رئاسة مركز،  ومدينة الزقازيق حملة لرفع تجمعات القمامة و ناتج الهدم و رفع النزلات العشوائية من أعمدة الإنارة للبدء في تنفيذ خطة لتطوير،  وتجميل مثلث عمارات غزالة بطريق الزقازيق / أبو حماد.

وكان محافظ الشرقية قد قام بجولة صباح أمس،  بنطاق مركز الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار ورفع السفوحه وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء، حيث تلاحظ له وجود تراكمات القمامة ومخلفات الترع علي جانبي الطريق ليصدر تعليماته لرئاسة المدينة برفع المخلفات وإعاده الشكل الحضاري للطريق أمام المواطنين والزائرين.

 

المخلفات
المخلفات

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

 

رفع مخلفات
رفع مخلفات

تطهير الترع

رفع المخلفات

طريق الزقازيق أبو حماد

محافظة الشرقية

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