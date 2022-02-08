رفع ناتج تطهير الترع والمخلفات من على جانبى طريق الزقازيق / أبو حماد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع وإزالة ناتج تطهير الترع والمخلفات، من علي جانبي طريق الزقازيق / أبو حماد لإعادة الوجه والجمالي و الحضاري للطريق العام أمام مواطنيها وزائريها.



وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ،شنت رئاسة مركز، ومدينة الزقازيق حملة لرفع تجمعات القمامة و ناتج الهدم و رفع النزلات العشوائية من أعمدة الإنارة للبدء في تنفيذ خطة لتطوير، وتجميل مثلث عمارات غزالة بطريق الزقازيق / أبو حماد.



وكان محافظ الشرقية قد قام بجولة صباح أمس، بنطاق مركز الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار ورفع السفوحه وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء، حيث تلاحظ له وجود تراكمات القمامة ومخلفات الترع علي جانبي الطريق ليصدر تعليماته لرئاسة المدينة برفع المخلفات وإعاده الشكل الحضاري للطريق أمام المواطنين والزائرين.







المخلفات



رفع القمامة