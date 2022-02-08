تراجع 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التعبئة" بنسبة 1.26%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.84%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.72%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.56%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.56%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.45%.

كما تراجع قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والعقارات بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاعي الموارد الأساسية والبنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.55%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.38%، وصعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة طرح شركة ماكرو جروب، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 633.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 33.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 51.73%، والعرب على 15.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 69.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.14%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 893.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 209.3 مليون جنيه، 152.6 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 142.9 مليون جنيه، 378.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4702 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.