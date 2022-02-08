تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى و16550 طائرا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ، إن حملات تحصين الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، مستمرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تحصين 120 ألف رأس ماشية وأغنام، بمشاركة 105 لجنة،وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الحملة.



وأضاف بشار، تم تحصين 16550 طائر ضد الأمراض الوبائية، وذلك وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وجرى تحصين 3060 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 8 اسواق، و17 رياشة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم أخذ 52 عينة ما قبل البيع من 4 مزارع باجمالى 18000 طائر، كما تم منح 3 تصاريح نقل طيور حية، حفاظا على الثروة الداجنة.

وأكد بشار، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بشن حملات بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الصحة، تشمل الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة، إضافة إلى حملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة بقرى ومدن المحافظة، من خلال حملات التحصين المستمرة ضمن الحملات القومية، إضافة القوافل البيطرية التي تجوب قرى وتوابع ونجوع بمراكز المحافظة.