خطة طب بيطري كفر الشيخ لتطوير المجازر والحفاظ على الثروة الحيوانية.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، الجهود التي تبذلها مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة لأعمال تطوير المجازر التي تشهدها عدد من مدن المحافظة.

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، نحرص على المتابعة المستمرة للماشية سواء بالمنازل أو بالحظائر، من خلال حملات التحصين ضمن الحملات القومية سواء ضد أمراض الوادى المتصدع والحمى القلاعية والتسمم الدموى ،مؤكداً أنه يتم توفير عبوات التحصين بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية بمشاركة 105 لجنة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم، مؤكداً أنه يتم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك فى دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومى.

وأضاف بشار، أنه ينصح أهلينا المزارعين ومربى الماشية بالمحافظة بعدم التوجه لعلاج مواشيهم إلا لأطباء بيطريين متخصصين ولدينا 105 عيادة بيطرية منتشرة بقرى ومدن المحافظة، تجرى الكشف الطبى على الماشية، ويتردد عليها حوالي30 ألف رأس ماشيه شهرياً، مؤكداً أن هناك قروض تقدم للمربين بفائدة تصل ل 5% فقط، ويتم تقديم شهرياً قروض لشراء 4 ألاف رأس ماشية، تتم متابعتهم.

وقال الدكتورعلاء البنا، مديرعام المجازر بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، هناك خطة لتطوير المجازر بمدن وقرى المحافظة من خلال مرحلتين الأولى تضم 3 مدن " بيلا بلطيم وكفر الشيخ"، بتكلفة حوالي184 مليون جنيه، بتوسعتها وتشغيل المجازر على أحدث النظم، بالتزامن مع تطوير الوحدات البيطرية لرفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة إلى المواطنين، لافتا إلى أنها من بين خطوط الدفاع الأول عن صحة الإنسان تطوير المجازر والوحدات البيطري، مؤكداً أن تطوير المجازر سيقضى على عملية الذبح خارجها.