تحصين 100 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الأمراض وندوات للتوعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور محمد السيد بشار مدير عام الحب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم تحصين 100 ألف رأس ماشية وأغنام، مؤكدا أن الحملة مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف بشار أنه وجه مديرى الإدارات الحقلية، ورؤساء أقسام الإرشاد وأطباء الإرشاد بالإدارات الخارجية بعقد ندوات إرشادية ولقاءات فردية بمراكز "قلين، دسوق- الرياض - بلطيم - سيدى غازى"، تتناول العديد من الامراض المشتركة والمواضيع التى لها علاقة بصحة المواطنين مثل كيفية الحصول على كوب لبن امن،و انفلونزا الطيور والتربية المنزلية الامنة،ومرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام وخطورتهما.