اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"بيطرى كفر الشيخ": تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:52 م
"بيطرى كفر الشيخ": تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 80ألف و250رأس ماشية  ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وباشراف الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

كما نظمت مديرية الطب البيطري القوافل العلاجية والرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

وقال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمدن، مؤكداً أنه تم تحصين 80 ألف و250 رأس ماشية، وتم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه سيتم تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال بشار، إن عدد الفرق التي ستشارك في الحملة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الترقيم والتحصين ، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

تحصين الماشية بكفر الشيخ
تحصين الماشية بكفر الشيخ

 

تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع بكفر الشيخ
تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع بكفر الشيخ

 

ترقيم الماشية بكفر الشيخ
ترقيم الماشية بكفر الشيخ

 

جانب من حملات تحصين الماشية
جانب من حملات تحصين الماشية

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

طب بيطري

تحصين الماشية

وادي المتصدع

حمى قلاعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير طب بيطرى كفر الشيخ: حملات على الأسواق لتوعية المواطنين

السبت، 22 مايو 2021 05:00 ص

مديرية طب بيطرى كفر الشيخ تعلن تحصين 85 ألف رأس ضد حمى الوادى المتصدع

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:00 ص

طب بيطرى كفر الشيخ يحصن 80 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الجمعة، 28 سبتمبر 2018 11:07 ص

طب بيطرى كفر الشيخ يضبط أدوية منتهية الصلاحية ودجاج ولحوم غير صالحة

الجمعة، 13 يوليه 2018 07:46 م

"طب بيطري" كفر الشيخ يشرف على ذبائح معرض "خير بلدنا" ب60 جنيه للكيلو

السبت، 15 أكتوبر 2016 03:03 م

طب بيطرى كفر الشيخ ينظم حملة لتحصين المواشى ضد الأمراض

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016 11:25 ص

طب بيطرى كفر الشيخ: نكثف الرقابة على محال الجزارة والأسواق والمطاعم

الثلاثاء، 09 يونيو 2015 10:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة