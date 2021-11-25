"بيطرى كفر الشيخ": تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 80ألف و250رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وباشراف الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

كما نظمت مديرية الطب البيطري القوافل العلاجية والرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

وقال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمدن، مؤكداً أنه تم تحصين 80 ألف و250 رأس ماشية، وتم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه سيتم تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال بشار، إن عدد الفرق التي ستشارك في الحملة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الترقيم والتحصين ، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



تحصين الماشية بكفر الشيخ



تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع بكفر الشيخ



ترقيم الماشية بكفر الشيخ