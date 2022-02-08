تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 597 طربة حشيش وطبنجة فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وحيازته 597 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64٫250 كيلو جرام تقريباً وطبنجة وعدد من الطلقات من ذات العيار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسمى شرطة الدخيلة وثان العامرية غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافه وألقي القبض عليه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 597 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64٫250 كيلو جرام تقريباً وطبنجة وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.