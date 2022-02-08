اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين وماكرون يختتمان مباحثتهما فى موسكو

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:18 ص
بوتين وماكرون يختتمان مباحثتهما فى موسكو بوتين وماكرون
أ ش أ

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اختتمت في العاصمة الروسية موسكو مباحثات أجراها الرئيسين فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.


واستمرت المباحثات بين الرئيسين، بوتين وماكرون، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى نحو 5 ساعات مساء، حيث يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا في ختامها.


وناقش الرئيسان الوضع حول أوكرانيا والمقترحات الروسية بشأن ضمانات الأمن في أوروبا.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مستهل لقاءه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكرملين اليوم أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن.


فلاديمير بوتين

إيمانويل ماكرون

فرنسا

روسيا

الأزمة الأوكرانية

الضمانات الأمنية

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