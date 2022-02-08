اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:38 ص
أكرم القصاص
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بث مباشر .. لجنة مجلس الوزراء للأزمات تتفقد جاهزية الصرف الصحى بالإسكندرية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:08 ص
بث مباشر .. لجنة مجلس الوزراء للأزمات تتفقد جاهزية الصرف الصحى بالإسكندرية لجنة مجلس الوزراء للأزمات
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول جولة لجنة مجلس الوزراء للأزمات و الكوارث لتفقد جاهزية الصرف الصحى بالإسكندرية، وذلك بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لشركة صرف صحي الإسكندرية.

ونظم اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، جولة تفقدية لأعضاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء، لمعدات و سيارات الشركة فى جاهزيتها للتصدى للنوات و الأمطار ،بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول معدات الشركة الشركة، و أنواع السيارات المختلفة للتدخل فى حالة الطوارئ و شرح مفصل حول التقنية الفنية لكل سيارة منهم و دورها فى مواجهه الأمطار.

جاءت الجولة بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث  برئاسة مجلس الوزراء وحضور الدكتورة نجوي صلاح وكيل وزير الشباب والرياضة والدكتورة جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية اليوم، إلغاء حالة الطوارئ مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات وأستمرار اعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

يذكر أن الإسكندرية قد شهدت عدة نوات و حالات من التقلبات الجوية المتلاحقة خلال الشهر الماضى ،حيث  يعد شهر يناير من اكثر اشهر السنة برودة و الذ يواكب شهر طوبة ، و سجلت الاسكندرية معدلات منخفضة فى درجات الحرارة مع صقيع و أجواء من البرد القارص، و توالت النوات و موجات الطقس السئ المتعاقبة على الإسكندرية، منذ بداية العام و مستمرة حتى الأن.

اصطفاف المعدات
اصطفاف المعدات

 

اللجنة
اللجنة

 

المعدات
المعدات

 

جولة اللجنة
جولة اللجنة

 

عمال الصرف
عمال الصرف

 

لجنة مجلس الوزراء للازمات
لجنة مجلس الوزراء للازمات

 


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