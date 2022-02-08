الرئيسية أخبار عاجلة بالأسماء.. قرار جمهورى ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:50 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 45 لسنة 2022 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية. نشر القرار في الجريدة الرسمية. السيسي الرئيس السيسي وظائف قضائية الجريدة الرسمية عاجل اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يطلع على موقف نقل الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:00 م الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتى يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين.. صور الإثنين، 07 فبراير 2022 06:32 م الرئيس الجيبوتى من قصر الاتحادية: مباحثاتى مع الرئيس السيسى كانت بناءة ومثمرة.. اتفقنا على تطوير التعاون فى المجالات الاقتصادية والصحية والسياحية والأمنية.. وواثقون بقدرة مصر وحنكة قيادتها فى إنجاح قمة المناخ الإثنين، 07 فبراير 2022 01:54 م الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس جيبوتى"عمر جيلة": مصر تتحلى بإرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء سد النهضة.. ناقشنا الأوضاع الإقليمية فى القرن الأفريقى.. وافتتاح فرع لبنك مصر بجيبوتى الإثنين، 07 فبراير 2022 01:43 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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