اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:16 م
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انعقاد لجنة المقابلات للمعلمين المرشحين كرؤساء لجان ومراقبين بالمنوفية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:48 م
انعقاد لجنة المقابلات للمعلمين المرشحين كرؤساء لجان ومراقبين بالمنوفية الدكتورة أمانى قرنى مدير تعليم المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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ترأست اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية لجنة المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير امتحان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة وتجميع كراسات الإجابة للدور الأول لشهادة الثانوية العامة 2022 من أبناء محافظة المنوفية في ثالث أيام عمل لجنة المقابلات الشخصية لإدارات ( شبين الكوم ــ منوف ــ سرس الليان ) بحضور السيد عبد الله عضو الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة وحسين الجندي رئيس لجنة النظام والمراقبة وتهاني عبد الصالح عضو الشئون القانونية بديوان الوزارة وعبد الفتاح محمد عضو الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بديوان الوزارة .

وتستأنف اللجنة أعمالها غدا الأربعاء 9 /2 /2022 بمقر مدرسة التجارة المتقدمة المشتركة نظام خمس سنوات بجوار كلية الزراعة بالبر الشرقي بشبين الكوم بعقد المقابلة الشخصية للمعلمين المرشحين من إدارتي ( أشمون ــ السادات ) في ظل اتباع كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

 


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مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني

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