وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية العامة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية مقار لجان تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية العامة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يناير 2022 للاطمئنان على انتظام وانضباط العمل وفق التعليمات والإجراءات المتبعة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتورة أمانى قرنى مدير المديرية.

وأكد وكيل المديرية خلال جولته داخل جميع المقار لمختلف المواد الدراسية على مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا على المقدرين لكراسات الإجابة بأهمية مراجعة كراسة الإجابة بالكامل تحسبا لإعادة الطالب إجابة سؤال أول أكثر مرة أخرى ومراعاة تقدير درجات جميع إجابات الطلاب مع اختيار الدرجة الأعلى لصالح الطالب .