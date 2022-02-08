اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:44 ص
أكرم القصاص
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الهند تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1188 وفاة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:42 ص
الهند تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1188 وفاة فيروس كورونا
نيودلهى (أ ش أ)

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سجلت الهند 67 ألفاً و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 42 مليوناً و339 ألفاً و611 مصاباً.
 
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الثلاثاء، بارتفاع تراكمي للوفيات إلى 504 آلاف و62 شخصا بعد وفاة 1188 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأضافت أن 180 ألفاً و456 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 40 مليوناً و840 ألفاً و658 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 994 ألفاً و891 حالة.

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