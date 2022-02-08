الموافقة على إجراء تجارب على لقاح كورونا "كوفيفاك" للأطفال لطرحه هذا العام

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية، أن وزارة الصحة الروسية أصدرت ترخيصًا للمرحلة الثالثة من اختبارات لقاح كوفيفاك CoviVac السريرية للأطفال.

وقال أيدار إيشموخاميتوف، مدير مركزتشوماكوف، العلمي الفيدرالي الروسي لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في الحصول على ترخيص لاستخدام لقاح فيروس كورونا كوفيفاك CoviVac في الأطفال في عام 2022.

وقال، "لقد تلقينا ترخيصًا للاختبارات السريرية للقاح كوفي فاك CoviVac غير النشط لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا، مضيفا، يتخصص مركزنا في تطوير لقاحات الأطفال، وهو مورد اللقاحات، يتمتع بسمعة طيبة باعتباره مصنع موثوق لمواد آمنة وخفيفة للتحصين بعد التجارب السريرية، نأمل في الحصول على ترخيص لاستخدام لقاحنا ضد فيروس كورونا للأطفال هذا العام ".

أصدرت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق ترخيصًا للمرحلة الثالثة من اختبارات كوفيفاك CoviVac السريرية للأطفال، وفقًا لسجل الوزير الحكومي، ستشمل التجارب المزدوجة التعمية التي يتم التحكم فيها باستخدام الدواء الوهمي للقاح كوفيفاك CoviVac التي طورها المركز العلمي الفيدرالي تشوماكوف لأبحاث وتطويرالمنتجات المناعية والبيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، من خلال 1050 متطوعًا، وسيتم إجراؤها في 4 مؤسسات طبية في بيرم وسامارا ومنطقة موسكو وسانت بطرسبرج.

وأضاف إيشموخاميتوف، إنه تم تطوير لقاح كوفيفاك CoviVac على منصة لقاح شلل الأطفال الميت، والذي يستخدم في الأطفال من عمر 3 أشهر، مضيفا، "نأمل أن يكون لقاح أطفالنا مطلوبًا في الأسواق الروسية والعالمية".

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، إنه تم تسجيل لقاح فيروس كورونا كوفيفاك CoviVac الكامل الفيروس الذي طوره المركز العلمي الفيدرالي تشوماكوف لأبحاث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية، والذي يشار إليه عمومًا باسم المركز، في روسيا في 19 فبراير 2021، وتستند اللقاحات الكاملة الفيروسية إما إلى الفيروسات الضعيفة صناعياً غير القادرة على التسبب في مرض أو فيروسات ميتة (معطلة).

تم إنشاء مركز تشوماكوف العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية على أساس معهد شلل الأطفال والتهاب الدماغ الفيروسي التابع لأكاديمية العلوم الطبية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كان الأكاديمي في أكاديمية العلوم الطبية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل تشوماكوف، مؤسس المعهد ومديره الأول حتى عام 1972، حيث يعتبر مركز شوماكوف اليوم منظمة بحثية عالمية رائدة في مجال علم الفيروسات الطبية.