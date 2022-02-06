خبيرة روسية: الأطفال لا يعانون من متلازمة ما بعد كورونا عند الإصابة بـ أوميكرون

كتبت أمل علام

يقول الخبراء إن معظم الأطفال لا يعانون من متلازمة ما بعد كورونا بعد الإصابة بمتحور أوميكرون Omicron، ووفقًا للبيانات الأولية، فإن معظم الأطفال يحملون سلالة أوميكرون من فيروس كورونا دون أي عواقب على صحتهم، وفقًا لما أكدته تاتيانا روزينتسوفا، نائبة مدير الأبحاث السريرية في معهد جابريشيفسكي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع للرقابة الصحية الروسية.

وقالت: "لدينا بيانات أولية فقط حتى الآن، من المستحيل حاليًا تقدير مدى تكرار المضاعفات عند الأطفال، حيث أن معظم الأطفال ليس لديهم أي عواقب بعد الإصابة بأوميكرون"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

في الوقت نفسه، أوضحت تاتيانا روزينتسوفا، إنه لا يزال بعض المرضى الصغار يعانون من التعب والصداع وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، مضيفة، "مثل هؤلاء الأطفال يجب أن يكونوا تحت إشراف طبي أو طبيب أطفال إذا لزم الأمر، حيث يجب أن يخضعوا لفحص إضافي".

قالت روزينتسوفا في وقت سابق إن متغير فيروس كورونا أوميكرون يسبب متلازمة ما بعد كورونا أكثر اعتدالا من سلالة دلتا.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، فقد تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا التاجي B.1.1.529 ، التي سميت على اسم الحرف اليوناني omicron ، لأول مرة في جنوب إفريقيا في عام 2021، وفقًا لمركز الأزمات الفيدرالي لمكافحة الفيروس التاجي، أبلغت 84 منطقة روسية بالفعل عن حالات اوميكرون Omicron.