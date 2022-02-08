اليوم السابع
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الكشف على 780 مريضا خلال قوافل طبية لمبادرة حياة كريمة بقرى البحيرة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:34 م
الكشف على 780 مريضا خلال قوافل طبية لمبادرة حياة كريمة بقرى البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 

وفى هذا السياق، نظمت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية والدلنجات، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلتين سكانتين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت شعار الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية 

وأسفرت القافلة الأولى، التي تنفيذها بقرية أريمون بالمحمودية، الكشف على 303 حالات ما بين باطنة وجلدية ورمد وأطفال وجراحة، بالإضافة إلى كشف تنظيم الأسرة والاعتلال الكلوي، كما تم تطعيم 59 حالة ضد فيروس كورونا.

كما تم تنظيم ندوة إرشادية بيطرية، عن الامراض المشتركة من الحيوان للإنسان مثل السل والبروسيلا، وكذلك تنظيم مسابقات فتية ورياضية.

وفى مركز الدلنجات، تم تنظيم قافلة صحية مماثلة بقرية زمران النخل بالدلنجات.

أسفرت تلك القافلة عن الكشف على "150 مريض باطنة - 130 أطفال - 70 تنظيم أسرة"، وتطعيم 16 مواطنا ضد فيروس كورونا وإجراء 127تحليلا طبيا.

كما شملت القافلة تنظيم لقاءات توعية وتثقيفية في العديد من المجالات، وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها، كالزواج المبكر وخطورته.


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