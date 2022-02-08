اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: العمل بمقترحات ماكرون يتوقف على لقاءاته فى كييف والناتو

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:01 م
الكرملين: العمل بمقترحات ماكرون يتوقف على لقاءاته فى كييف والناتو دميتري بيسكوف
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن تطوير الأفكار التي بحثها الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباحثاتهما أمس، يتوقف على مناقشة ماكرون لهذه الأفكار في كييف ،والاتحاد الأوروبي ، وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، "لقد أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن هناك عقلانية في الأفكار التي طرحها الرئيس ماكرون، والتي يمكن أن يستمر العمل على أساسها".

وأضاف إن "هذا بالطبع سيتوقف على الطريقة التي ستجري بها مناقشات ماكرون في كييف اليوم، وعلى النهج الذي سيتم به تبادل وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وتعليقا على طول مدة اللقاء بين الرئيسين الروسي والفرنسي، قال المتحدث الصحفي للكرملين: "إن الوضع استثنائي ويتطلب مثل هذه المفاوضات، والكرملين مستعد للحوار المطول حيث توجد علاقة بناءة وموضوعيه بين بوتين وماكرون، مما يسمح لهما بقضاء الكثير من الوقت في التواصل مع بعضهما البعض". 

يُذكر أن الجانبين الروسي والفرنسي لم يُفصحا عن فحوى الأفكار الفرنسية لاحتواء الأزمة الحالية.

 


الكرملين

روسيا

كييف

ماكرون

فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة