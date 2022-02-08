الكرملين: العمل بمقترحات ماكرون يتوقف على لقاءاته فى كييف والناتو

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، "لقد أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن هناك عقلانية في الأفكار التي طرحها الرئيس ماكرون، والتي يمكن أن يستمر العمل على أساسها".

وأضاف إن "هذا بالطبع سيتوقف على الطريقة التي ستجري بها مناقشات ماكرون في كييف اليوم، وعلى النهج الذي سيتم به تبادل وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وتعليقا على طول مدة اللقاء بين الرئيسين الروسي والفرنسي، قال المتحدث الصحفي للكرملين: "إن الوضع استثنائي ويتطلب مثل هذه المفاوضات، والكرملين مستعد للحوار المطول حيث توجد علاقة بناءة وموضوعيه بين بوتين وماكرون، مما يسمح لهما بقضاء الكثير من الوقت في التواصل مع بعضهما البعض".

يُذكر أن الجانبين الروسي والفرنسي لم يُفصحا عن فحوى الأفكار الفرنسية لاحتواء الأزمة الحالية.