اليوم السابع
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الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة رئيس الوزراء الباكستانى إلى موسكو

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:47 ص
الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة رئيس الوزراء الباكستانى إلى موسكو المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف
أ ش أ

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، بأن الاستعدادات جارية لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى موسكو، مشيرًا إلى أن الكرملين سيعلن عن الموعد المحدد للزيارة في الوقت المناسب.


وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن الاستعدادات جارية لهذه الزيارة، وسنعلن موعدها في الوقت المناسب".


وأفادت وسائل إعلام باكستانية -نقلاً عن مصادر دبلوماسية- بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيزور روسيا في فبراير الجاري، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.


الكرملين

الرئاسة الروسية

دميترى بيسكوف

باكستان

عمران خان

باكستان وروسيا

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