القوى العاملة تنشر قصة نجاح " الأميرتان" نموذج لتشغيل المرأة بسوهاج

كتبت آية دعبس

قالت وزارة القوى العاملة، إنه استمراراً لقصص نجاح التدريبات المهنية التي توفرها وزارة القوي العاملة من خلال الدورات التدريبية المتعددة التي تنفذها من خلال 38 مركز ثابت، فضلا عن 27 وحدة متنقلة تابعة لها علي المحافظات.

روى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قصة نجاح أخرى لفتاتين من من خريجات الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، تم تعيينهم فى أحد المنتجعات بالأقصر فور تخرجهم في المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، وتنفذ المشروع وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك " بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، فضلا عن قيامهم بتوفير فرص عمل للشباب خريجي الدورة الأولى من أبناء المحافظة.

وقال وزير القوي العاملة :إن قصة النجاح هذه المرة تمثل قيمة مهمة لأنها تمثل نجاحاً لفكرة أن المرأة في الصعيد لديها القدرة والوعي وتستطيع بالتدريب الجيد أن تجد لها مكاناً متميزا في سوق العمل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وفي كافة مناحي الحياة .

وفي إطار متابعة الوزير لخريجي الدورات التدريبية في مجال الفندقة الشاملة ، وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم في فتح مشروعات خاصة لهم ، فقد تلقي تقريراً من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، أشار فيه إلي أن فتاتين من خريجات الدورة الثانية للفندقة الشاملة تمكنت من الحصول على فرصه عمل بفندق هيلتون وهما : أميرة السيد محمد، وتبلغ من العمر 24 عاماً، من مدينة جهينة محافظة سوهاج ، حاصلة علي بكالوريوس الزراعة ، وأميرة أحمد يوسف، وتبلغ من العمر 24 سنة، من مدينة طما محافظة سوهاج، حاصلة علي معهد فني تجاري من أوائل الدورة الأولى للفندقة الشاملة ، من العمل بأحد الفنادق.

وفي لقاء مع الخريجات من الدورات التدريبية، قدموا قصة نجاح للمرأة في الصعيد ، حيث قالت الأولي: أميرة السيد محمد ، "لقد علمت بالإعلان عن دورة الفندقة الشاملة ومميزاتها من خلال صفحة القوي العاملة علي الفيسبوك وبعد اجتياز المقابلة وبدء التدريب بمركز التدريب بالكوثر لمدة أربع أسابيع وما لمسته من اهتمام الجميع بهذا التدريب، وفوجئت بزيارة وزير القوي العاملة محمد سعفان ، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي للمركز في بداية التدريب وهو ما جعلني في قمة السعادة والفرح".

وأضافت لقد تعلمت فنون التدبير المنزلي، والمطعم، والمطبخ بشكل نظري ، ثم استكملت التدريب العملي لمدة 15 يوماً بفندق هيلتون الأقصر، وكنت مبهورة بالتدريب علي يد أكبر الشيفات والمدربين وفي مكان روعة وتمنيت لو اشتغلت فيه، وربنا كرمني وحقق لي أمنيتي، واستطعت أن أمسك بأول طرف الخيط فرصة عمل مناسبة.

وأكملت كلامها قائلة : "إن البنت السوهاجية تقدر تثبت نفسها في أي مكان في الشغل بعلمها وأخلاقها وتربية أسرتها لها ، وأنا - والكلام مازال علي لسانها- مصرة علي النجاح سواء داخل محافظتي أو خارجها" .

وفي نفس السياق أضافت الثانية: أميرة أحمد يوسف، أنها برغم أنها من مدينة طما التي تبعد عن مركز التدريب بالكوثر أكثر من 70 كيلومترات في الذهاب ومثلها في العودة، لكن كنت فرحانة بقبولي في التدريب مع أصحابي، وكنت بصحى كل يوم الساعة 5 صباحاً، وأكملت تدريبي بالمركز، وكان مفيداً لنا جداً، وانتقلت للأقصر للتدريب أسبوعين في فندق الهيلتون.. اتعلمت خلال تلك المدة كل أشكال التدريب الفندقي سواء في المطبخ أو المطعم والتعامل مع نزلاء الفندق، وربنا كرمني واستلمت مع صديقتي أميرة العمل.

وأكدت "الأميرتان" أن الوظيفة هي بداية لبناء المستقبل والطريق نحو تحقيق الحلم ، وأنهما على ثقتها فى تعلم الكثير في الفندق ومن التدريب.

وفي ختام كلامهم قدمن الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق المبادرة الرئاسية الواعدة ليحيا كل فرد مصري بـ"حياة كريمة"، كما قدمن الشكر لوزير القوي العاملة علي إتاحته الفرصة لفتيات الصعيد بالتدريب من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة علي مستوي محافظات مصر، بأن يكون لهم دوراً في سوق العمل جنبا إلي جنب مع الرجال، في مساواة في الحقوق والأجور حسب طبيعة كل مهنة، كما يمتد الشكر للقائمين على البرنامج التدريبي من برنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، على المساعدات التي وفروها للشباب لنجاح هذا التدريب بالتشغيل ، تمهيدا لحصول باقي الزملاء على فرصة عمل مناسبة أو عمل مشروع صغير.

ويوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية، أن الدورات الفندقة الشاملة يوجد بها 50% من الفتيات وفقاً لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان، وأن المديرية تقدم في أثناء التدريب ندوات توعوية متعددة منها حقوق المرأة ، وتكافؤ الفرص، وشرح قرارات وزير القوي العاملة رقم 43 ، 44 الخاصة بتشغيل النساء والأعمال المحظورة، والتي جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية وفق توصيات منظمة العمل الدولية وما تضمنته من تمكين المرأة للعمل في كافة المهن مع توفير كافة أوجه الدعم لها لتكون هذه الندوات دافعة للإناث لاقتحام سوق العمل.

ويشير مدير المديرية إلي أن التدريب الفندقي تنفذه وزارة القوي العاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتدريب أبناء وبنات سوهاج علي أعمال الفندقة الشاملة لمدة ستة أسابيع منها أربعة في مركز التدريب المهني بحي الكوثر، والذي تم تزويده بورشة فندقية متكاملة بأحدث المعدات والأجهزة وتشمل مطبخ، ومطعم، ومغسلة، وغرفة فندقية، وقاعات تدريب علي الطراز العالمي، إضافة إلي وسائل التكنولوجيا الحديثة من شاشات عرض، وأجهزة تابلت مرتبطة بالانترنت، فضلا عن أسبوعين بالفندق ،ويحصل الخريج علي شهادة إتمام التدريب معتمدة من وزارة القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وكذلك شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة تسمح بإضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى تساعد الخريجين في الحصول على فرصة عمل أو فتح مشروع خاص بهم .