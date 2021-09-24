القوى العاملة: تدريب 1000 شاب على مهن وفق طلبيات التشغيل فى 6 محافظات

كتبت آية دعبس

. عقدت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ورشة عمل، في إطار مبادرة " مهارتك أساس مهنتك " لتعزيز ريادة الأعمال وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل لهم، لوضع تصور لتطوير الخطة التدريبية لمراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، والمراكز الثابتة والمتنقلة فى محافظات صعيد مصر

وأوضحت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة منسقة الورشة، أنها تهدف إلى وتوفير التعليم والتدريب التقنى والمهنى للشباب فى مختلف المجالات؛ تستهدف هذه الخطة بشكل خاص الشباب فى المناطق المحرومة والقائمين فى قرى مبادرة "حياة كريمة" الوطنية، فضلاً عن تحديث مناهج التدريب وتوفير تدريب مدربين متخصصين الموظفين-المدربين، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع القطاع الخاص لتوفير الخبرة الفنية لتوفير التدريبات، كذلك التدريب الداخلى وفرص العمل المحتملة.

ومن المقرر أن تستهدف البرامج ما يقرب من 1000 شاب وتدريبهم على المهن المختلفة حسب أولويات طلبيات التشغيل فى المحافظات الست المستهدفة وهي: الأقصر، سوهاج، أسيوط، وقنا، بنى سويف ومطروح.

وكما أوضحت أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والبرنامج، والتى تهدف إلى مكافحة البطالة فى المناطق الأكثر احتياجا وتحسين فرص العمل من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات الحديثة والتشبيك مع القطاع الخاص وتعزيز القدرات المؤسسية، وتدريب كوادر التدريب المهنى والمراصد ومكاتب التشغيل، بالإضافة إلى وحدات تمكين المرأة .

كما يتعاون الطرفان أيضا لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التخطيط ودعم القرار وذلك من خلال آلية التمويل الإستراتيجية التى يقدمها البرنامج المصرى الإيطالى لتبادل الديون.

وقد شارك فى ورشة العمل المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى وفريق عمل الإدارة المركزية للتدريب المهني، وممثلى الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى مديرى المديريات ومديرى مراكز التدريب الثابتة ومسئولى التدريب فى مديريات القوى العاملة بمحافظات الأقصر، سوهاج، اسيوط وقنا، بنى سويف، ومطروح، وممثلى برنامج الأغذية العالمي.