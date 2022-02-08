القبض على عاطل متهم بقتل زوجته فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد





تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، يتهم عاطلا بقتل زوجته، فانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها "خ. ع"، وشهرته "العجوز" 45 سنة عاطل ومقيم بمنطقة عرب غنيم. ألقى رجال المباحث القبض على عاطل متهم بقتل زوجته فى منطقة حلوان ، وحرروا محضرا بالواقعة.تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، يتهم عاطلا بقتل زوجته، فانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها "خ. ع"، وشهرته "العجوز" 45 سنة عاطل ومقيم بمنطقة عرب غنيم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وجار منقاشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.