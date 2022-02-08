العدل: التفتيش القضائى نفذ مليون و224 ألف حكم أسرة بنسبة إنجاز 94%

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، وتضمن الحصاد بالنسبة لقطاع التفتيش القضائي فى مجال تنفيذ الأحكام نحو 181978 حكما مدنيا نفذ منها 147486 حكما بنسبة 81%، وقدم عدد 1302812 من أحكام الأسرة نفذ منها 1224480 حكما بنسبة إنجاز 94%.

كما تضمن الحصاد تشغيل تجريبى لبرنامج تحديث بيانات القضاة وتلقى طلباتهم، وميكنة العمل الإداري بالإدارة بإرسال التقارير الفنية الكترونيا للقضاة، فضلا عن إنشاء لجان لإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بقرار وزير العدل رقم 8835 لسنة 2020 وعرض عليها 570 نزاعا أنهت منهم 404 بنسبة 71% مما وفر على الجهات الحكومية أداء مبلغ 92 مليون جنيه تقريبا وإجراء 7 دورات تفتيش لعدد 3836 من القضاة.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.