اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثتى طفلين فى ترعة السلام بشمال سيناء

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:58 ص
العثور على جثتى طفلين فى ترعة السلام بشمال سيناء جثة - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر أمنية وأهلية بشمال سيناء ، أنه تم العثور على جثامين طفلين فى سن العاشرة ، فى مسار ترعة السلام بنطاق مركز بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء .

واوضحت المصادر ان الطفلين  "علي سالم مبارك سلمان "، و" احمد سمير مصطفى " 10 سنوات من أبناء من قرية 6 اكتوبر فقدا مساء أمس  في ترعة السلام جنوب القريه  بجوار ماكينة رفع  على مسار  الترعة بمنطقة رمانة .

ووجه ذويهم نداء استغاثة للبحث عنهم، حتى عثر عليهم غرقى تم نقلهم لمشرحة المستشفى ببئر العبد تحت تصرف جهات الأختصاص ومباشرة التحقيق فى الواقعة .





 


شمال سيناء

ترعة السلام

قرية 6 اكتوبر

مستشفى بئر العبد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة