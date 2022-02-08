العثور على جثتى طفلين فى ترعة السلام بشمال سيناء

أفادت مصادر أمنية وأهلية بشمال سيناء ، أنه تم العثور على جثامين طفلين فى سن العاشرة ، فى مسار ترعة السلام بنطاق مركز بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء .
واوضحت المصادر ان الطفلين "علي سالم مبارك سلمان "، و" احمد سمير مصطفى " 10 سنوات من أبناء من قرية 6 اكتوبر فقدا مساء أمس في ترعة السلام جنوب القريه بجوار ماكينة رفع على مسار الترعة بمنطقة رمانة .
ووجه ذويهم نداء استغاثة للبحث عنهم، حتى عثر عليهم غرقى تم نقلهم لمشرحة المستشفى ببئر العبد تحت تصرف جهات الأختصاص ومباشرة التحقيق فى الواقعة .
جثة - أرشيفية
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أفادت مصادر أمنية وأهلية بشمال سيناء ، أنه تم العثور على جثامين طفلين فى سن العاشرة ، فى مسار ترعة السلام بنطاق مركز بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء .
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