اليوم السابع
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الصين تعترض على توسعات حلف الناتو

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:59 ص
الصين تعترض على توسعات حلف الناتو الرئيس الصينى شي جين بينج
أ.ش.أ

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أعربت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن معارضتها لتوسعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) واعتبرتها غير مجدية لضمان الأمن العالمي.

وقال المتحدث باسم البعثة في بيان نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن "حلف الناتو يواصل توسيع نطاقه الجغرافي ونطاق العمليات وينخرط في سياسات التكتل والمواجهة، وهذا لا يؤدى إلى الأمن والاستقرار العالميين".

ودعت البعثة حلف الناتو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والانحياز الأيديولوجي، واحترام سيادة وأمن وتاريخ وثقافة الدول الأخرى.

وقال المتحدث إن "الناتو من مخلفات الحرب الباردة، والصين تعتقد أن الأمن الإقليمي لا ينبغي ضمانه من خلال تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية، ولكن يتعين على الناتو بذل المزيد من الجهد لزيادة الثقة المتبادلة بين الدول والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

جاء ذلك البيان تعقيبا على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يوم أمس الاثنين التي قال فيها إن "البيان المشترك الصادر عن الصين وروسيا عقب اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج في بكين يجب أن يُنظر إليه على أنه محاولة لحرمان الدول ذات السيادة من الحق في اتخاذ خياراتها الخاصة". 

 


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الاتحاد الاوروبى

روسيا

شي جين بينج

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