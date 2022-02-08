الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول آخر مستجدات فيروس كورونا .. غدا

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، يوم غد الأربعاء الموافق 9 فبراير، حول مستجدات جائحة كورونا والتحورات، واللقاحات، في إقليم شرق المتوسط.

وقالت المنظمة، يسلط المؤتمر الصحفي الضوء على آخر المستجدات حول وضع كورونا في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، لإشراك المجتمعات على المستوى القطري لإنهاء الجائحة.

يشارك بالمؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور محمد شفيق ، المستشار الإقليمي للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، ما بين الوكالات ، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وعلى صعيد آخر، اكدت منظمة الصحة العالمية، إن أعداد حالات كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 394 مليون حالة،

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في جميع أنحاء العالم تجاوز 394 مليون حالة وتجاوز عدد الوفيات 5.73 مليون.

تم تسجيل ما يصل إلى 394381395 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد و5735179 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وزاد عدد الحالات المؤكدة بمقدار 2،235،694 خلال اليوم الماضي، وزاد عدد الوفيات بمقدار 10826.

تستند إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى بيانات مؤكدة رسميًا من البلدان تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا من الولايات المتحدة (75725243) والهند (42272.014) والبرازيل (26473273) وفرنسا (20204.946) والمملكة المتحدة (17803329).

تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (893.870)، البرازيل (631802)، الهند (502.874)، روسيا (336.023)، والمكسيك (309.417).