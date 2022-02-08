الصحة التونسية: تطعيم 4372 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 4 ألاف 372 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و276 ألفا و485 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و625 ألفا و137 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ، ومليون و651 ألفا و348 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا.



وأضافت الوزارة أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و822 ألفا و908 جرعات، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.