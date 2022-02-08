السيطرة على حريق محدود بمخزن أدوية دون حدوث إصابات بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة المقدم هيثم فوزى، وكيل الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمخزن أدوية بطريق أخميم سوهاج على مساحة 500 متر دون حدوث خسائر بالأرواح تم إطار الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بمخزن تابع لإحدى شركات الأدوية وتمت السيطرة عليه وإخماده والحد من انتشاره ووصوله للمناطق المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بمخزن أدوية بطريق أخميم سوهاج دائرة المركز.

حيث تبين نشوب حريق محدود بمخزن أدوية بمساحة 500 متر مكون من طابقين أرضي وأول علوي" مرخص " تابع لشركة دواء وتم الدفع بــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".