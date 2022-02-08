السكك الحديدية تكشف تفاصيل اقتحام 2 توكتوك منفذ القاصد

كتب رضا حبيشى

كشفت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها مساء اليوم انه بعد قيام خفير منفذ القاصد الكائن بكم 03.00 بين طنطا / القاصد ( خط طنطا / المنصورة ) بغلق المنفذ لمرور قطاري 499 و 994 والمنفذ مطور وشغال أجراس وأنوار منتظم ومزود بكاميرات مراقبة والمنفذ معد لمرور المركبات من جهة واحدة ( جهة النازل للطالع ).

وبعد مرور قطار 994 علي الطالع تم إقتحام عدد 2 توك توك المنفذ من الجهة المخالفة ( من الطالع للنازل ) أمام قطار 499 علي النازل وتم الإصطدام بهما وإلقاؤهما خارج السكة مما أدي إلي إصابة شخص ووفاة آخر وتم نقلهما لمستشفي الجامعة بطنطا ونتج عن ذلك تأخير قطار 499 مدة 10 ق.

وتهيب الهيئة بقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.